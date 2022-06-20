شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية لـ"النواب": الدولة وفرت 50 مليار جنيه للتأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة وفرت 50 مليار جنيه كبنية تحتية للتأمين الصحي الشامل، مضيفا:" التأمين الصحي الشامل تم تطبيقه فى محافظة بورسعيد".

وقال "معيط" خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023:" من أجل أن ندخل محافظة للتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يجب أن يتم فى المحافظة بشكل كامل"، مشيرا إلي أنه تم تأهيل محافظة الإسماعيلية وهي الآن جاهزة".

وأشار إلي أن هناك استمرار والعمل على التوسع التدريجي بمنظومة التأمين الصحى الشامل، بحيث تدخل محافظات جديدة هذا العام"، مضيفا:" وفرنا بنية تحتية للتأمين الصحي الشامل 50 مليارا، حيت من يأتي ليدير التأمين الصحي الشامل، وقد اعتمدنا فى الخطة خطة الاعتماد والمخصصات بالتأمين الصحي الشامل".

جدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن الأرقام الموازنية في العام المالى الجديد 2022/ 2023، تعكس حرص الحكومة على استكمال المسيرة التنموية، وزيادة أوجه الإنفاق العام على تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، رغم حدة الصدمات العالمية، وآثارها السلبية على اقتصادات دول العالم بما فيها مصر، كما تعكس أيضًا تعزيز الحماية الاجتماعية للقطاعات الأكثر تضررًا، والفئات الأولى بالرعاية، بما يُسهم فى تقليل الآثار السلبية للحرب فى أوروبا، التى أعقبت جائحة كورونا، على نحو يُؤدى إلى تخفيف أعباء «التضخم المستورد» من الخارج، بحيث تتحمل الدولة العبء الأكبر عن المواطنين.