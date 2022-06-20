شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: وقف الدعم لأكثر من 8 آلاف مخالف بالتعدى على الأراضى الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة، بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أن الرئيس السيسي، يتابع تقارير منظومة المتغيرات المكانية؛ بهدف حصر أي تعديات على الأراضي الزراعية، وسرعة التعامل معها، مشيراً إلى أن الدولة تتعامل بحسم حالياً مع أى حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية، بحيث يتم بدء الإزالة فوراً للمخالفة، ووقف الدعم التموينى، والخبز المدعوم، والأسمدة المدعومة عن المخالفين، وبالفعل يتم حالياً إجراءات وقف كل صور الدعم لأكثر من 8 آلاف مخالف.

ونوه رئيس الوزراء إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الافتتاحات الرئاسية الأخيرة، والخاص برفع كفاءة وتطوير الأسواق الخاصة ببيع الرءوس الحية في المحافظات، وأن تكون هناك مسابقة بين المحافظات، بحيث تتنافس المحافظات على تطوير هذه الأسواق، مُطالبا بتقديم حصر كامل لهذه الأسواق وأن يتم البدء على الفور بأعمال تطويرها.

وأضاف رئيس الوزراء: هناك توجيه آخر بحصر الأراضي غير المستغلة في المحافظات والمدن الكبرى؛ لإقامة أسواق جملة ومنافذ بيع للسلع المختلفة، خاصة الخضراوات والفاكهة بأسعار مناسبة على غرار سوق الجملة في العبور، على أن تكون هذه الأسواق دائمة، ليستفيد بها المواطنون في المحافظات طوال العام.

وأضاف رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم يستهدف أيضاَ متابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة، من جانب المحافظين للتأكد من إجراءات تأمين اللجان، وتوفير الخدمات اللوجيستية المطلوبة، بما يسهم فى خروج الامتحانات بصورة تضمن تكافؤ الفرص لكافة الطلاب، وبدون حدوث أى مشكلات.

وأكد رئيس الوزراء أهمية المتابعة لمختلف الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيراً فى هذا الصدد إلى التوجيهات الصادرة لوزير الزراعة، والخاصة بزيادة الرءوس الحية التى سيتم توفيرها للحفاظ على استقرار الأسعار، مع التأكيد على توافر السلع المختلفة.

ووجه رئيس الوزراء برفع حالة الطوارئ فى المحافظات الساحلية مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وإجازات الصيف، والتأكد من عمل مختلف المستشفيات، وتوافر السلع المختلفة بالاسواق بتلك المحافظات، إلى جانب تشكيل غرفة عمليات بكل محافظة بهذا الشأن.