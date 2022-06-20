شكرا لقرائتكم خبر عن التربيع الأخير يقترن بالمشترى فجر غد فى مشهد بديع بسماء مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيشرق قمر التربيع الأخير لشهر ذو القعدة بسماء مصر والوطن العربي بعد منتصف الليل اليوم الإثنين 20 يونيو 2022، ويزين السماء باقى الليل.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر سيكمل زيارته الصباحية للكواكب حيث سيرصد قرب كوكب المشتري بالأفق الجنوبي الشرقي قبل شروق شمس الانقلاب الصيفي، إضافة لوجود الكواكب الأربعة الأخرى المرئية بالعين المجردة في نظامنا الشمسي مجتمعة في نفس البقعة من السماء والتي سيكون ترتيبها على قبة السماء وفق بعدها الطبيعي من الشمس، أولًا عطارد والزهرة يليهما المريخ والمشتري ثم زحل.

بعد ذلك سيصل القمر لحظة التربيع الأخير عند الساعة (03:10 صباحا بتوقيت جرينتش)، وسيكون من أجمل المناظر رصده عاليا في السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس، وسيبقى مرئياً في السماء إلى يغرب بعد الظهر حسب التوقيت المحلي.

تعتبر فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر ونصفه الآخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير، لأن الجبال والفوهات تكون واضحة جداً، خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي على القمر، نظراً لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد وهي فرصة التصوير الفلكي.

خلال بضعة أيام مقبلة سوف تتقلص المسافة بين القمر والشمس إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادا لوقوعه في منزلة الاقتران لشهر ذو الحجة 1443.