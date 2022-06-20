شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تطعيم 36.2 مليون مواطن بجرعتين ضد كورونا.. واستمرار حملات طرق الأبواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم تحصين 36.2 مليون مواطن بجرعتين ضد كورونا حتى الآن، مضيفا أن جميع اللقاحات حتى الجرعة التنشيطية تقدم مجانا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن وزارة الصحة تواصل حملات التطعيم بلقاحات كورونا، وتدعو المواطنين لاتخاذ الإجراءات الاحترازية، وتستهدف الوصول إلى صفر "احتياج للمستشفيات" وكذلك الوصول إلى "صفر وفيات" بفيروس كورونا.

وأوضح أن معدلات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا فى مصر فى أدنى مستوى فى الفترة الحالية، متابعا: "نستهدف الوصول إلى نسب التطعيم بلقاحات كورونا بنسبة 100%، ومستمرون فى حملات طرق الأبواب".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الدولة تحذر دائما من فيروس كورونا، لاسيما وأن الفيروس لا يزال موجودا ولم ينته، وتشرع فى تطعيم كل المواطنين باللقاحات المختلفة والآمنة.