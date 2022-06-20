شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد بأسهل شرح وطريقة مذاكرة فى مراجعة ليلة الامتحان للثانوية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” خدمة مجانية لطلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، حيث يمكنهم متابعة أقوى المراجعات النهائية على ”الخليج 365” بمواد تعليمية مبسطة وميسرة وتشمل كافة أجزاء المنهج في كل المواد الدراسية بكافة فروعها وملخصات لن تخرج عنها الأسئلة.

وحرصًا من جريدة وموقع ”الخليج 365” على الدور الاجتماعي الذى تقدمه لطلاب الثانوية العامة كل عام، نقدم لكم مراجعات نهائية فى كافة المواد الدراسية بالفيديو وعبر صفحات الجريدة الورقية بالتعاون مع نخبة من أفضل الأساتذة فى كل المواد، واليوم إليكم مراجعة مادة الاقتصاد.

وتشمل المراجعات التى سيتم بثها على موقع ”الخليج 365” وبالجريدة الورقية وعبر السوشيال ميديا، كافة الأسئلة المتوقعة فى الامتحانات والإجابات النموذجية.

وبدأ جميع الطلاب فى الاستعداد للامتحانات التى انطلقت اليوم 20 يونيو، من خلال المذاكرة الجيدة، ومراجعة كافة المنهج للإلمام بالمعلومات الموجودة به، خاصة فى ظل حالة التوتر التى يعيشها الطلاب بسبب تغيير الطريقة المعتادة للامتحان عن كل عام.