شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يستعرض تقريرا حول أداء جامعة الدلتا التكنولوجية خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الدكتور هشام عبد الخالق رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، تقريرًا إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى حول أداء جامعة الدلتا التكنولوجية خلال العام المالي 2021 /2022 .

وبحسب التقرير المنشور على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالى، أن الجامعة شاركت في العديد من الفعاليات منها: تنظيم المؤتمر الدولي الأول للتعليم الجامعي التكنولوجي ودوره في مجال الصناعة والطاقة والمحافظة على البيئة "ومنتدى توظيف خريجي الجامعات التكنولوجية"، كما نظّمت الجامعة المُلتقى الفكري الأول ولقاء الصداقة الأول بين طلاب الجامعات التكنولوجية، ونظمت أول مُلتقى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، فضلًا عن مشاركة الجامعة في المُنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي بالإضافة إلى مشاركة الطلاب فى المُلتقى الدولي السنوي لطلاب الدراسات العليا بالخارج في مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية.

وأوضح التقرير أن الجامعة تحرص على توسيع قاعدة التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمؤسسات المختلفة،حيث تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون منها، الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، ومعهد بحوث البترول المصرى، وجامعتي المنوفية ومدينة السادات، ، والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ومركز بحوث وتطوير الفلزات، ، بالإضافة إلى قيام الجامعة باستقبال عدد من الزيارات المتبادلة لتعزيز سُبل التعاون في المجالات المختلفة، وتسهيل تدريب الطلاب والاستفادة من الإمكانيات المُتاحة لدى الجانبين.

وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، كانت هناك زيارة لرئيس الجامعة إلى جامعة فلوريدا الأمريكية؛ للإطلاع على تطوير المناهج والخبرات المجتمعية، حيث أن الجامعة بصدد التعاون مع كلية فلوريدا المجتمعية للإعداد لبرنامج الأمن السيبراني، وكذلك استقبلت الجامعة الدكتور ديفيد سيتورات نائب رئيس جامعة West Virginia الأمريكية؛ لبحث سُبل التعاون في المجالات الأكاديمية والبحثية المُشتركة، كما استقبلت الجامعة الهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD بالقاهرة.

ولفت التقرير الى حرص الجامعة على تعزيز وتنمية قدرات ومهارات الطلاب وإكسابهم الخبرات التي تؤهلهم لمواكبة احتياجات ومُتطلبات سوق العمل، فقد قامت الجامعة بتنظيم عدد من الزيارات الميدانية التدريبية منها معهد بحوث الإلكترونيات.

وأضاف التقرير أنه تم تنظيم عدد من الندوات والحوارات المفتوحة فى المجالات المختلفة ومنها ندوة بعنوان الإبداع طريقك للنجاح، دورة تدريبية فى اللغة الإنجليزية، تكنولوجيا السيارات ورؤية مصر 2030 فضلًا عن محاضرة توعوية عن السلامة والصحة المهنية والمشاركة في فعاليات مبادرة "أنت أقوى من المخدرات"، بالإضافة إلى تنظيم عدة دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإدارى عن التخطيط الاستراتيجي واستخدام التقنيات الحديثة والتكنولوجيات المتطورة في التعليم.

ولفت التقرير إلى إنشاء الجامعة مركزها الخاص لريادة الأعمال بالإضافة إلى نادى العلوم والتكنولوجيا؛ لتعزيز القدرات الريادية لطلابها وقدراتهم الفكرية وتعزيز روح الابتكار والتميز، وتم تنظيم عدد من الدورات التدريبية في ريادة الأعمال والتسويق والتجارة الإلكترونية، كما تم تجهيز قاعة الاختبارات الإلكترونية بأحدث الأجهزة التكنولوجية والتقنية، وتم تطبيق أولى الاختبارات الإلكترونية لنهاية الفصل الدراسي الأول، وذلك تماشيًا مع سياسات الدولة وطموحات الجمهورية الجديدة، وتنفيذًا لتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بإعداد جيل قادر على صناعة المستقبل ومواكبة التحول الرقمي.

واستعرض التقرير تجهيز الجامعة بأحدث المعامل والورش على أعلى مستوى تقني؛ لتواكب الجامعات العالمية، وتُناسب التعليم التكنولوجي، فضلًا عن إنشاء محطات شمسية ونماذج توربينات الرياح؛ لتكون مركزًا لتدريب طلاب برنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمُتجددة والحصول على الطاقة النظيفة والاستفادة منها في توليد الكهرباء.

وفى إطار اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية، شاركت الجامعة بعدد من المسابقات الخارجية وتم الحصول علي مراكز متقدمة في مختلف الأنشطة ومنها دورة الصداقة، مسابقات الجمهورية لكرة السرعة واللياقة البدنية، الدوري الثقافي الأول، مسابقات أندية العلوم والتكنولوجيا، دورة الفرسان الإجتماعية لمنطقة وسط الدلتا، فضلًا عن تنظيم الجامعة لعدد من الأنشطة منها دوري كرة القدم، الجوالة، المعرض الفني، اللياقة البدنية، والمسابقات الثقافية وغيرها.