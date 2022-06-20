شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر ولوكسمبورج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية سامح شكرى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر ولوكسمبورج لاسيما من خلال زيادة الاستثمارات فى ظل الفرص الواعدة بالسوق المصرية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية اليوم الاثنين، مع وزير خارجية لوكسمبورج "جان أسلبورن"، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ولوكسمبورج.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أثنى على مستوى التعاون القائم بين مصر ولوكسمبورج في مختلف المجالات، وكذا وتيرة الزيارات واللقاءات المتبادلة وأبرزها زيارة وزير خارجية لوكسمبورج إلى القاهرة في يونيو العام الماضي، وزيارة وفد مجلس النواب المصري إلى لوكسمبورج برئاسة رئيس لجنة حقوق الإنسان في مايو الماضي.

كما أكد الوزير شكري أهمية تفعيل آلية التشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين لمراجعة مختلف جوانب العلاقات الثنائية وتنسيق مواقف البلدين حول القضايا محل الاهتمام المشترك،

وناقش الوزيران أهمية الانتهاء من اتفاقيتيّ منع الازدواج الضريبي والخدمات الجوية.

وأوضح حافظ أن الوزير شكري أبرز أهمية التعاون في مجال الطاقة في ظل رؤية مصر للتحول كمركز إقليمي للطاقة، فضلاً عن الخطط الحكومية الطموحة في مجال التحول الأخضر، مستعرضا الجهود التي تقوم بها مصر للتحضير للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن الوزير شكري ونظيره اللوكسمبورجي تبادلا وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، واتفقا في ختام اللقاء على أهمية الإبقاء على وتيرة التشاور والتنسيق ودفع العلاقات الثنائية قدمًا إلى آفاق أرحب.