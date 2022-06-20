شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يبحث مع وزير خارجية لوكمسبورج تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد وزير الخارجية سامح شكرى صباح اليوم الاثنين، مباحثات مع وزير الخارجية والشئون الأوروبية بلوكمسبورج جان أسلبورن.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - إن اللقاء، الذى يأتي فى مستهل اليوم الثانى لزيارة شكري إلى لوكسمبورج، تناول تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ولوكسمبورج، بالإضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك.

كان شكري قد وصل أمس الأحد إلى لوكسمبورج حيث ترأس ونائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل أعمال الدورة التاسعة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

واعتمد الجانبان، خلال الاجتماع، وثيقة أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي ستوجه مسار الشراكة والتعاون بينهما حتى عام 2027.