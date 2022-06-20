شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طريقة حجز تذاكر القطارات عن طريق التطبيق الرسمى لسكك حديد مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت وزارة النقل كيفية الحجز لتذاكر السكك الحديدية من خلال تطبيق الهاتف المحمول الرسمي لسكك حديد مصر، وهو التطبيق الوحيد للسكة الحديد لحجز تذاكر السفر بالقطارات.

وفى السياق، أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن التطبيق الرسمي الوحيد لحجز تذاكر قطارات السكك الحديدية هو تطبيق بإسم ENR علي أجهزة أيفون، وباسم قطارات مصر حجز واستعلام علي أجهزة Android وأنه لا يمكن لأي تطبيق آخر القيام بحجز التذاكر.

وأضافت هيئة السكة الحديد، أن هناك بعض التطبيقات الوهمية وغير الرسمية التي تزعم بامكانية حجز تذاكر القطارات من خلالها وسوف تقوم الهيئة القومية لسكك حديد مصر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.

وتناشد هيئة السكك الحديدية المواطنين باستخدام التطبيق الرسمي الوحيد المعلن لعدم التعرض لحالات النصب من تطبيقات مزيفة والإبلاغ الفوري لكافة الجهات المختصة.