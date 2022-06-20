شكرا لقرائتكم خبر عن وفد مصرى يزور العراق لدراسة إنشاء محطة معالجة بنهر الفرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف علي مكتب الوزير، والدكتور أيمن السيد رئيس قطاع شئون الرصد والاتصالات، والدكتور حسين الجمال مدير معهد بحوث الصرف، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، والدكتور محمد هيكل استشاري محطة معالجة مياه بحر البقر، وممثلي شركة أوراسكوم، وذلك لمناقشة مخرجات زيارة الوفد المصري لدولة العراق، وعرض التقرير الخاص بدراسة إنشاء محطة معالجة لدولة العراق شبيهة لمحطة معالجة مصرف بحر البقر لتنقية وتحلية المياه بنهر الفرات لمجابهة نقص المياه في النهر بثلاث محافظات عراقية (النصرية –الديوانية - البصرة).

وصرح عبد العاطى، أنه وفى ضوء ما تم الاتفاق عليه سابقاً مع المهندس مهدي رشيد الحمداني وزير الموارد المائية العراقي بشأن تبادل الزيارات الفنية بين الجانبين للاستفادة من التجارب المصرية فى مجال إدارة المياه، فقد قام كل من الدكتور محمد هيكل استشاري محطة معالجة مياه بحر البقر والدكتور حسين الجمال مدير معهد بحوث الصرف بزيارة لدولة العراق لدراسة المقترحات الخاصة بمعالجة وإعادة استخدام المياه بالعراق.

وأضاف أنه حريص على متابعة ملف التعاون مع دولة العراق الشقيقة في مجال الموارد المائية والرى، وذلك في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين الشقيقين ، والسعى لاستفادة الجانب العراقى من التجربة المصرية في مجال إعادة استخدام المياه، مشيراً لحرصه على المشاركة في مؤتمر بغداد الدولى للمياه والذى عُقدت نسختيه الأولى والثانية في شهر مارس 2021 و 2022 ، ومشيراً أيضاً للمشاركة المتميزة للوفد العراقى برئاسة المهندس مهدي الحمداني في إسبوع القاهرة للمياه والذى يُعقد في شهر إكتوبر من كل عام.

وأوضح أن مثل هذه الزيارات الفنية تأتي تعبيراً عن إيمان مصر بضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى لمواردنا المائية ، خاصة في ظل ما تواجهه مصر والعراق من تحديات في مجال المياه ، مضيفاً أن التعاون بين مصر والعراق يجري علي قدم وساق في كافة المجالات المتعلقة بالموارد المائية حيث تشهد العلاقات زخماً وتطوراً كبيراً في مجال إدارة الموارد المائية ، وبصفة خاصة لنقل الخبرات في مجالات التكيف مع التغيرات المناخية وتدوير المياه وتطهير المجارى المائية ورفع القدرات.

جدير بالذكر، أنه قد سبق توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والعراق في مجال الموارد المائية ، وتشكيل لجنة توجيهية فنية مشتركة من الجانبين ، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة من الفنيين المصريين والتي قامت بالعديد من الزيارات الميدانية للعراق وإعداد صياغة مشتركة لبرنامج عمل واضح يعكس مجالات التعاون بين البلدين ، ومنها تقنيات الري الحديث ، إعادة الإستخدام ، طرق المعالجة ، القضاء على التصحر ، نظم الرصد والإتصالات والمحاسبة المائية ، مقاومة الحشائش المائية، هيدروليكا الانهار والشواطئ بما فيها نوعية المياه والرسوبيات ، الاصلاح المؤسسي والتشريعي ، وحماية الشواطئ ومشكلات النحر.