وكيل الأزهر يعتمد نتيجة "أبناؤنا بالخارج" ويوجه الطلاب ببذل الجهد لتحقيق أهدافهم

وبلغت نسبة النجاح في المرحلة الابتدائية 97.5%، حيث نجح 1410 طالبا من إجمالي 1444، بينما بلغت نسبة النجاح في المرحلة الإعدادية 98.5%، حيث نجح 641 طالبا من إجمالي 650، كما بلغت نسبة النجاح في المرحلة الثانوية 98.5% بنجاح 208 طلاب من إجمالي 212 متقدما للامتحان.

وتقدم وكيل الأزهر بخالص التهاني للطلاب الناجحين وأسرهم، متمنيا لهم مزيدا من التقدم والنجاح، مؤكدا حرص الأزهر الشريف على دعم أبنائه وطلابه المقيمين بالخارج وصقلهم بعلوم الدين والدنيا ، ومتوجها بالشكر لوزارة الخارجية المصرية، لجهودها في تسهيل مهمة إجراء الامتحانات الخاصة بهؤلاء الطلاب، من خلال السفارات والمراكز الثقافية المصرية المنتشرة في 63 دولة يقيم بها أبناء الأزهر.