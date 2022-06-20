شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر يعتمد نتيجة "أبناؤنا بالخارج" ويوجه الطلاب ببذل الجهد لتحقيق أهدافهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، نتيجة أبناؤنا بالخارج للعام الدراسى 2021/2022، وذلك بحضور الشيخ أحمد عبدالعظيم محمد رئيس الإدارة المركزية للامتحانات وجمال بسيونى.
وبلغت نسبة النجاح في المرحلة الابتدائية 97.5%، حيث نجح 1410 طالبا من إجمالي 1444، بينما بلغت نسبة النجاح في المرحلة الإعدادية 98.5%، حيث نجح 641 طالبا من إجمالي 650، كما بلغت نسبة النجاح في المرحلة الثانوية 98.5% بنجاح 208 طلاب من إجمالي 212 متقدما للامتحان.
وتقدم وكيل الأزهر بخالص التهاني للطلاب الناجحين وأسرهم، متمنيا لهم مزيدا من التقدم والنجاح، مؤكدا حرص الأزهر الشريف على دعم أبنائه وطلابه المقيمين بالخارج وصقلهم بعلوم الدين والدنيا ، ومتوجها بالشكر لوزارة الخارجية المصرية، لجهودها في تسهيل مهمة إجراء الامتحانات الخاصة بهؤلاء الطلاب، من خلال السفارات والمراكز الثقافية المصرية المنتشرة في 63 دولة يقيم بها أبناء الأزهر.
من جانبه، أكد الشيخ أحمد عبدالعظيم على العناية والاهتمام التي يحظى بها أبناؤنا في الخارج وتوفير كافة سبل الدعم الممكنة والتي تمكنهم من مسايرة أقرانهم بالداخل.
وكان قد أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، في اعتماد نتيجة الدور الأول لشهادات "التجويد - العالية - التخصص" لمعاهد القراءات للعام الدراسي 2021/2022 م.
وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة إجازة التجويد 45.58%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 914 طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة عالية القراءات 47.59%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 1538 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة تخصص القراءات 58.66%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم 1398 طالبًا وطالبة.