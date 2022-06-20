شكرا لقرائتكم خبر عن "مركز اللغات والترجمة" بجامعة القاهرة يحصل على شهادة الأيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول مركز اللغات والترجمة بالجامعة على شهادة الأيزو الدولية 9001/ 2015 والمختصة بنظام إدارة الجودة للهيكل الإداري، مؤكدًا أن الحصول على الأيزو يأتي نتيجة حرص الجامعة على تطبيق معايير ومتطلبات الجودة القياسية طبقًا للمواصفات الدولية في جميع الكليات والمراكز التابعة لها.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تعمل بشكل مستمر على توفير المتطلبات اللازمة للأيزو وتطبيق المواصفات القياسية الدولية لنظام إدارة الجودة، واتباع أنسب الطرق لتطبيق أحدث المعايير العلمية والتقنية، وذلك بهدف وصول الجامعة إلى المستوى العالمي المرموق الذي يليق بها وبعراقتها، وبما يتناسب مع الرؤية للتحول إلى جامعات الجيل الرابع ووضع كليات الجامعة ومراكزها في مصاف الجامعات العالمية.

من جانبها، قالت الدكتورة أمنية الفقي مديرة مركز اللغات والترجمة، إن المركز بعد حصوله على شهادة الأيزو يؤكد تميزه في تطبيق المعايير الدولية للجودة، موضحة أن المركز لديه خطة ورؤية مستقبلية يسير فيها وفق متطلبات جامعة القاهرة في التطوير المستمر والوصول لمعايير الجودة العالمية بهدف توسيع نطاق عمله خلال المرحلة المقبلة.

جدير بالذكر، أن مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية، من المراكز الرائدة التي تخدم آلاف الطلاب والباحثين والخريجين من الجامعات المصرية في تعلم لغات جديدة وإتاحة الفرصة أمام قطاع عريض من فئات المجتمع، في الحصول على تعليم بجودة عالية في مجال تعليم اللغات الأجنبية والترجمة، وإعداد الطلاب لمواجهة تحديات سوق العمل وإمدادهم بالمهارات التي يحتاجونها للنجاح.