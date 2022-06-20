شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتأثر مصر بالموجة الحارة على أوروبا؟.. الأرصاد تكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تستمر حول معدلاتها خلال هذا الوقت من العام على جمهورية مصر العربية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة خلال هذا الأسبوع درجات حرارة تتراوح من (35:34 درجة مئوية) .

يأتى ذلك فى الوقت الذى يستمر سيطرة الموجة الحارة على أوروبا، حيث وصلت درجة حرارة سطح الأرض هناك إلى ارتفاعات جنونية وبلغت ذروتها أول أمس، وسجلت 49 درجة مئوية على جنوب شرق فرنسا وشمال شرق إسبانيا.

وتجاوزت درجة حرارة سطح الأرض حاجز 50 درجة مئوية على إيطاليا، وبدأت الموجة الحارة تمتد إلى شرق أوروبا ومن المتوقع أن تسجل درجات حرارة مرتفعة.

ويشهد اليوم الإثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح أحيانا مساء على مناطق متفرقة من كافة أنحاء الجمهورية، وشبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.