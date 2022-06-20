شكرا لقرائتكم خبر عن صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسي تطلع مصر لتعزيز التعاون مع البحرين والأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت الصحف الكويتية الصادرة اليوم الاثنين، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة المصرية الأردنية البحرينية بشرم الشيخ وتأكيده خلالها تطلع مصر إلى تعزيز التعاون البناء مع البحرين والأردن؛ بما يحقق المصالح المشتركة لشعوبهم.

ففي صحيفة الأنباء الكويتية وتحت عنوان " قمة مصرية - بحرينية - أردنية.. والسيسي: تعزيز التعاون لمصلحة الشعوب " سلطت الصحيفة الضوء على تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطلع مصر إلى تعزيز التعاون البناء بينها والبحرين والأردن؛ بما يحقق المصالح المشتركة لشعوبهم، ويعزز من جهود العمل العربي المشترك، خاصةً في ظل التحديات الكبيرة الناتجة عن التطورات الإقليمية والدولية المتعددة.

وفي صحيفة السياسة الكويتية وتحت عنوان " السيسي وحمد بن عيسى وعبدالله الثاني أكدوا في شرم الشيخ أهمية التنسيق لتطوير العمل العربي المشترك" أفادت الصحيفة بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وملك البحرين حمد بن عيسى، رحبوا بالمشاركة في قمة الرياض المقبلة التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي تجمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة، مشددين في قمة طارئة في شرم الشيخ أمس، على أهمية التنسيق لتطوير العمل العربي المشترك.

وفي صحيفة النهار الكويتية وتحت عنوان " قمة مصرية - أردنية - بحرينية في شرم الشيخ.. أكدت تعظيم الشراكة الاستراتيجية بين الدول الثلاث.. وإعادة التوازن للمنطقة" قالت الصحيفة إن القمة الثلاثية التي عقدت أمس بمدينة شرم الشيخ تناولت العلاقات الاستراتيجية ومسارات التعاون الثنائي بين الدول الثلاث والتنسيق المتبادل في مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك.

وأضافت الصحيفة أن الملكين حمد بن عيسى وعبد الله الثاني بن الحسين أشادا خلال القمة بالروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدان الثلاثة مؤكدين الحرص على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يعظم من استفادة الدول الثلاث من الفرص والإمكانات الكامنة في علاقات التعاون بينهم وأن هذه العلاقات تمثل حجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وإعادة التوازن للمنطقة، وذلك في ضوء الأهمية المحورية لمصر والبحرين والأردن إقليميا ودوليا.

وفي صحيفة الجريدة وتحت عنوان " ترحيب مصري - أردني - بحريني بـ «قمة جدة» ومؤشرات إلى خطة متكاملة لبايدن" قالت الصحيفة أنه في إطار حراك عربي تحضيري لزيارة الرئيس الأمريكي إلى المنطقة أجرى زعماء مصر والأردن والبحرين مشاورات في شرم الشيخ.

وفي صحيفة القبس الكويتية وتحت عنوان " قمة مصرية - بحرينية - أردنية في شرم الشيخ " نوهت الصحيفة إلى أن القادة الثلاثة أكدوا على عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين الدول الشقيقة الثلاث، وأهمية تعزيزها وتطويرها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة.