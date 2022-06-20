شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: مصر نفذت 15 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع وتُخطط لمثلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية استطاعت بسواعد أبنائها تنفيذ 15 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع في وقت واحد ببنيتها الأساسية ووحداتها وخدماتها الرئيسية، ومثلها تقريبا يتم التخطيط لإنشائها بهدف استيعاب الزيادة السكانية في مجتمعات سكنية حضارية مخططة وخلف فرص للاستثمار العقارى والتنموى .

وأضاف رئيس الوزراء خلال ملتقى بناة مصر،: في ملف النقل والطرق فإن هذا الملف يعد هو الملف الأبرز في إنجازات هذه الحقبة، وهذا الملف هو الذى أهلنا لكى نكون الآن مستعدين لاستقبال الاستثمارات المختلفة من المشروع القومى للطرق، إلى مشروع القطار الكهربائى والمونوريل وجهود تطوير السكك الحديدية ومترو الأنفاق .

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى: يقف هذا القطاع شاهدا على إنجاز المصريين بمشروعات استحقت دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، فضلا عن دورها في تسهيل نقل المواطنين والبضائع وتمهيد الطرق نحو ضخ الاستثمارات، ومن ثم توفير فرص عمل جديدة لشباب مصر.