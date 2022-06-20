شكرا لقرائتكم خبر عن لجان مدرسة الجيزة الإعدادية بنين تمنع دخول الهواتف بأول أيام ماراثون الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد لجان مدرسة الشهيد العميد أحمد محمد سيد "مدرسة الجيزة الإعدادية بنين"، بمحافظة الجيزة، إجراءات أمنية مشددة من قبل الأمن لتأمين محيط المدرسة تزامنا مع أول أيام امتحانات ماراثون الثانوية العامة.

وشهدت اللجان إجراءات مشددة من قبل المشرفين على اللجان بتفتيش الطلاب، ومنع دخول الطلاب للجان بالتليفون المحمول، فضلا عن التشديد على الطلاب بالالتزام بالإجراءات الاحترازية .

ويبدأ الطلاب ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2022، بالمواد غير المضافة للمجموع، حيث يؤدى الطلاب الامتحان فى مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، موزعين على 2089 لجنة سير على مستوى الجمهورية.

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، عقد اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية عبر الفيديو كونفرانس، الأسبوع الماضي، لإعلان التعليمات النهائية الخاصة بأعمال اللجان بامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/ 2022، والتي تبدأ اليوم الاثنين 20 يونيو الجاري، بحضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين وعدد من قيادات الوزارة.

وقال الدكتور طارق شوقي، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب/طالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات".

وأضاف الوزير، أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدًا بضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.