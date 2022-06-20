شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم تفاصيل اجتماع لجنة إيراد نهر النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى ، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه.

ويتم خلال تلك الاجتماعات متابعة الحالة الهيدرولوجية للنهر، والسيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل، وموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي ، وآليات إدارة فترة أقصى الاحتياجات الحالية بأعلى درجة من الكفاءة لتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافةالإستخدامات الأخرى وتقليل شكاوي المياه.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم تفاصيل الاجتماع :

1- معدلات الأمطار خلال شهر يونيو مبشرة.

2-متابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل والسيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل وموقف إيراد نهر النيل.

3-إدارة مثلى للمنظومة المائية تنعكس على تقليل شكاوي المياه.

4-تلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافة الاستخدامات الأخرى.

5-الاستمرار في رفع درجة الاستعداد خلال فترة أقصى الاحتياجات لإدارة المنظومة المائية بنجاح.

6-استعراض موقف تطهيرات الترع والمصارف وجاهزية محطات الرفع بمختلف المحافظات.