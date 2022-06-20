شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم تفاصيل اجتماع لجنة إيراد نهر النيل والان مع تفاصيل الخبر
ويتم خلال تلك الاجتماعات متابعة الحالة الهيدرولوجية للنهر، والسيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل، وموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي ، وآليات إدارة فترة أقصى الاحتياجات الحالية بأعلى درجة من الكفاءة لتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافةالإستخدامات الأخرى وتقليل شكاوي المياه.
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم تفاصيل الاجتماع :
1- معدلات الأمطار خلال شهر يونيو مبشرة.
2-متابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل والسيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل وموقف إيراد نهر النيل.
3-إدارة مثلى للمنظومة المائية تنعكس على تقليل شكاوي المياه.
4-تلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافة الاستخدامات الأخرى.
5-الاستمرار في رفع درجة الاستعداد خلال فترة أقصى الاحتياجات لإدارة المنظومة المائية بنجاح.
6-استعراض موقف تطهيرات الترع والمصارف وجاهزية محطات الرفع بمختلف المحافظات.