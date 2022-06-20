شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن إنجازات وزارة الزراعة منذ 2014 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمثل قطاع الزراعة ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومى المصرى، فقد أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماماً بالغاً بقطاع الزراعة منذ 2014، حيث يحظى القطاع بدعم غير مسبوق ومتواصل من الحكومة، وذلك لأن هذا القطاع يساهم بحوالى 15% من الناتج المحلى الإجمالى، ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة فى مصر، بالإضافة إلى المساهمة الملموسة فى تعظيم الاحتياطى النقدى الأجنبى من خلال زيادة الصادرات الزراعية.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم إنجازات وزارة الزراعة منذ 2014.

1- 332 مركز للخدمات الزراعية المجمعة ضمن مبادرة حياة كريمة ، بتكلفة أكثر من 2 مليار جنيه.

2- 350 ألف فدان في مشروع مستقبل مصر نواة الدلتا الجديدة .

3- 4 مشروعات قومية تستهدف استصلاح أكثر من 3 مليون فدان في الدلتا الجديدة وتوشكى وسيناء والصعيد والوادي.

4ـ 7 مليارات تمويلا لمشروع البتلو لـ 41 ألف مستفيد بـ 461 ألف رأس ماشية.

5-تطوير 212 مركز تجميع ألبان .

6- تحسين السلالات في أكثر من مليون رأس ماشية وإنشاء 600 نقطة تلقيح اصطناعي بالوحدات البيطرية.

7-مشروعات عملاقة في الثروة السمكية في غليون والفيروز وقناة السويس وطرح 21 موقعا للاستزراع السمكي في الاقفاص البحرية.

8-تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وفائض للتصدير، و30 منشأ خالية من انفلونزا الطيور و 19 ألف فدان للاستثمار الداجني.

9-تحديث الري فى 400 ألف فدان المرحلة وإطلاق المرحلة الثانية في 3.7 مليون فدان بقرض عشر سنوات بدون فائدة.

10-تدشين المشروع القومى لتطوير قصب السكر بالشتل لإنتاج 200 مليون شتلة بتكلفة مليار جنيه.

11- 5,6 مليون طن صادرات زراعية وطفرة غير مسبوقة لـ 350 سلعة لأكثر من 150 .

12- 967 مشروع نفع عاما تم تخصيصها في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

13- في مجال الإصلاح التشريعي إصدار قوانين إنشاء الجهاز القومي لتطوير البحيرات وتنمية الثروة السمكية - الزراعة العضوية - الزراعة التعاقدية - محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة.

14- طفرة في التحول الرقمي والخدمات الالكترونية والانتهاء من كارت الفلاح.

15- إنجاز كبير للمشروع القومي للنخيل (2.5 مليون نخلة ) ومشروع الـ 100 ألف فدان صوب زراعية.

16- طفرة في مجال البحوث التطبيقية ونشر أكثر من 2000 بحث دولي.

17- تفعيل الزراعة التعاقدية في الذرة والفول الصويا وعباد الشمس والسمسم والقطن.

18- 1200 قافلة بيطرية تجوب كل محافظات الجمهورية لعلاج مواشي صغار المزارعين والمربين مجاناً ونشر ثقافة تحسين السلالاتوالتلقيح الاصطناعي.

19- 2 مليار جرعة مستهدفة من إفتتاح خط جديد لإنتاج الأمصال واللقاحات بدلاً من 200 مليون.

20- المشاركة في إنتاج اللقاح الجديد المضاد لفيروس كورونا بالاشتراك مع وزارة التعليم العالي والبحث وهيئة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.