شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن إنجازات وزارة الزراعة منذ 2014 والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم إنجازات وزارة الزراعة منذ 2014.
1- 332 مركز للخدمات الزراعية المجمعة ضمن مبادرة حياة كريمة ، بتكلفة أكثر من 2 مليار جنيه.
2- 350 ألف فدان في مشروع مستقبل مصر نواة الدلتا الجديدة .
3- 4 مشروعات قومية تستهدف استصلاح أكثر من 3 مليون فدان في الدلتا الجديدة وتوشكى وسيناء والصعيد والوادي.
4ـ 7 مليارات تمويلا لمشروع البتلو لـ 41 ألف مستفيد بـ 461 ألف رأس ماشية.
5-تطوير 212 مركز تجميع ألبان .
6- تحسين السلالات في أكثر من مليون رأس ماشية وإنشاء 600 نقطة تلقيح اصطناعي بالوحدات البيطرية.
7-مشروعات عملاقة في الثروة السمكية في غليون والفيروز وقناة السويس وطرح 21 موقعا للاستزراع السمكي في الاقفاص البحرية.
8-تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وفائض للتصدير، و30 منشأ خالية من انفلونزا الطيور و 19 ألف فدان للاستثمار الداجني.
9-تحديث الري فى 400 ألف فدان المرحلة وإطلاق المرحلة الثانية في 3.7 مليون فدان بقرض عشر سنوات بدون فائدة.
10-تدشين المشروع القومى لتطوير قصب السكر بالشتل لإنتاج 200 مليون شتلة بتكلفة مليار جنيه.
11- 5,6 مليون طن صادرات زراعية وطفرة غير مسبوقة لـ 350 سلعة لأكثر من 150 .
12- 967 مشروع نفع عاما تم تخصيصها في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
13- في مجال الإصلاح التشريعي إصدار قوانين إنشاء الجهاز القومي لتطوير البحيرات وتنمية الثروة السمكية - الزراعة العضوية - الزراعة التعاقدية - محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة.
14- طفرة في التحول الرقمي والخدمات الالكترونية والانتهاء من كارت الفلاح.
15- إنجاز كبير للمشروع القومي للنخيل (2.5 مليون نخلة ) ومشروع الـ 100 ألف فدان صوب زراعية.
16- طفرة في مجال البحوث التطبيقية ونشر أكثر من 2000 بحث دولي.
17- تفعيل الزراعة التعاقدية في الذرة والفول الصويا وعباد الشمس والسمسم والقطن.
18- 1200 قافلة بيطرية تجوب كل محافظات الجمهورية لعلاج مواشي صغار المزارعين والمربين مجاناً ونشر ثقافة تحسين السلالاتوالتلقيح الاصطناعي.
19- 2 مليار جرعة مستهدفة من إفتتاح خط جديد لإنتاج الأمصال واللقاحات بدلاً من 200 مليون.
20- المشاركة في إنتاج اللقاح الجديد المضاد لفيروس كورونا بالاشتراك مع وزارة التعليم العالي والبحث وهيئة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.