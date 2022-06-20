شكرا لقرائتكم خبر عن إحاطة صحفية لمستشارة الأمين العام بشأن ليبيا في ختام اجتماعات المسار الدستوري بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدلي مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، بعد قليل، بإحاطة صحفية تتحدث فيها حول ما أنجزته لجنة المسار الدستوري الليبي خلال الجولة الثالثة من الاجتماعات التي احتضنتها العاصمة المصرية القاهرة.

اختتمت لجنة المسار الدستوري الليبي الجولة الثالثة من اجتماعاتها في العاصمة المصرية القاهرة، فجر الاثنين، بحضور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.

ونجحت الأطراف الليبية لأول مرة في تحقيق توافق ليبي – ليبي يؤكد قدرة الشعب الليبي على التوافق والتوصل لحلول لأزماته بعيدا عن التدخلات الخارجية، وهو التوافق الذي يمكن البناء عليه خلال الفترة المقبلة للتوصل لسبل الحل الشامل للأزمة الراهنة في ليبيا.

وتدعم الدولة المصرية التوافق الليبي – الليبي بعيدا عن التدخلات الخارجية للتوصل إلى حل سلمي وشامل بإرادة ليبية خالصة، وتمثل النجاحات التي حققتها اجتماعات لجنة المسار الدستوري الليبي في القاهرة أحد أهم الأمور التوافقية التي حققها مجلسي النواب والدولة الليبيين.