رئيس لجنة الصناعة بشعبة الأدوية: لم نشهد أزمة دواء بجائحة كورونا

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هيثم دويدار، رئيس لجنة الصناعة بشعبة الأدوية، إن مصر لم تشهد أزمة بنقص الدواء، رغم أزمة كورونا، بل صدرت بعض المستلزمات والأدوية لأكثر من 25 دولة خلال الجائحة.

أضاف فى مداخلة متلفزة لبرنامج "من مصر" مع الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة CBC، أن المخزون المصرى من الأدوية آمن، ولكن تتأثر الدولة بارتفاع الأسعار العالمية على أسعار الدواء، مردفا: "أزمة كورونا أثبتت كفاءة صناعة الدواء فى مصر".

وأشار إلى أن هناك احتمالية لرفع الأسعار فى بعض الأدوية، نتيجة التأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية الكبيرة، مردفا: "هناك 1000 صنف قد يتم رفع أسعارها فى الفترة المقبلة، نتيجة الأزمة العالمية وأزمات الشحن".

وأوضح أن هيئة الدواء المصرية كانت حريصة على أن أدوية الأمراض المزمنة، لا يحدث فيها تحريك أسعار لأهميتها على المرضى.