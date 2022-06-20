الصحة: نستهدف الوصول لصفر وفيات كورونا.. ومعدلات الإصابة فى أدنى مستوى

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن وزارة الصحة تواصل حملات التطعيم بلقاحات كورونا، وتدعو المواطنين لاتخاذ الإجراءات الاحترازية، وتستهدف الوصول إلى صفر "احتياج للمستشفيات" وكذلك الوصول إلى "صفر وفيات" بفيروس كورونا.

وأوضح عبد الغفار، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" مع الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة CBC، أن معدلات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا فى مصر فى أدنى مستوى فى الفترة الحالية، متابعا: "نستهدف الوصول إلى نسب التطعيم بلقاحات كورونا بنسبة 100%، ومن حصلوا على التطعيم الكامل بلقاحات كورنا فى مصر أكثر من 36 مليون مواطن، ومستمرون فى حملات طرق الأبواب".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الدولة تحذر دائما من فيروس كورونا، لاسيما وأن الفيروس لا يزال موجودا ولم ينته، وتشرع فى تطعيم كل المواطنين باللقاحات المختلفة والآمنة.