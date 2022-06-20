شكرا لقرائتكم خبر عن الوظائف القيادية الشاغرة بوزارة التضامن.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل وزارة التضامن الاجتماعى طلبات إعلان الوظائف الشاغرة الجديدة فى مناصب قيادية بالوزارة طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتتضمن الشروط للتقدم للوظيفة الحصول على مؤهل عال يتناسب مع نوع وطبيعة العمل، وتقديم الأوراق المطلوبة على البريد الإلكترونى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى [email protected]

وتتضمن الأوراق المطلوبة، بيان حالة وظيفية معتمد، وموضح به التأهيل العلمى والمؤهلات الإضافية والخبرة النوعية والزمنية الخاصة الممنوحة له والوظائف الإشرافية التى شغلها المتقدم والتدرج الوظيفى للمتقدم والدورات الحاصل عليها وتقارير الكفاية ومحل الميلاد والإقامة وأى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها.

وكذلك شهادة معتمدة من الجهة التابع لها موضح بها توقيع أى جزاءات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية للمتقدم من عدمها، وصورة شخصية، وسيرة ذاتية موضح بها أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته فى الجهات التى عمل بها أو يعمل بها مؤيدة بالمستندات، والالتزام بتقديم مقترح تطوير للوظيفة المقدم عليها والمطلوب شغلها وذلك فى ضوء المهام التخصصية للوظيفة.

وتقديم شهادة خبرة من أصحاب المعاشات بالقوات المسلحة أو الشرطة الراغبين فى التقدم، وصورة بطاقة الرقم القومى ،مع مراعاة التقدم لوظيفة واحدة فقط من الوظائف المعلن عنها، واستيفاء نموذج طلب التقدم لشغل الوظيفة وضرورة تقديم مقترح تطوير للوظيفة طبقًا للنماذج المتوافرة على موقع وزارة التضامن الاجتماعى بقائمة التوظيف.