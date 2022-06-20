شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية: اعتماد وثيقة المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى هو إقرار بالتعاون بين الجانبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث بإسم وزير الخارجية السفير أحمد حافظ اليوم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج مساء "Dmc"، إن وزيرالخارجية سامح شكرى سيجتمع بمجموعة من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى ومجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبى غدا لمناقشة العديد من الموضوعات منها تغير المناخ والأوضاع الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى ملف الأزمة الليبية والأوضاع فى اليمن والعديد من القضايا الأخرى التى تمر بها المنطقة.

وأكد المتحدث أن اعتماد وثيقة أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى هو إقرار بالتعاون بين الجانبين على مدى الخمس سنوات القادمة، والذى يعد بمثابة خارطة طريق للشراكة المصرية الأوروبية فى كافة الاتجاهات.

يذكرأن، اعتمد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى‬⁩ ونائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل اليوم الأحد وثيقة أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى، والتى ستوجه مسار الشراكة والتعاون بين الجانبين حتى عام 2027.



جاء ذلك خلال أعمال الدورة التاسعة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي انطلقت في وقت سابق اليوم بلوكسمبورج برئاسة شكرى وبوريل.



وتعد وثيقة أولويات المشاركة بمثابة إطار التعاون بين الجانبين خلال الفترة من 2021 إلى 2027.

يذكرأن، انطلقت مساء اليوم الأحد أعمال الدورة التاسعة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي بلوكسمبورج.

ويرأس الاجتماع وزير الخارجية سامح شكري ونائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية "جوزيب بوريل".