شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب الرجال لـ"الشيش" تصل مطار القاهرة بعد فوزهم ببطولة أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل مساء اليوم الأحد مطار القاهرة الدولي بعثة منتخب مصر للرجال لسلاح الشيش بعد أن فازوا بلقب بطولة أفريقيا للمبارزة، والتى استضافتها الصالة المغطاة بمجمع محمد الرياضي بمدينة كازابلانكا بالمغرب، في الفترة من 15 حتى 19 يونيو الجاري.

وقد وصلت البعثة على متن رحلة الناقل الوطني المصرى شركة مصر للطيران والقادمة من كازبلانكا وكان فى استقبالهم فريق من قطاع العلاقات العامة بمطار القاهرة الدولى برئاسة الدكتور طارق إسماعيل رئيس القطاع، بالورود، والذى استقبل أفراد البعثة باستراحة الـ VIP ونقل لهم تحيات مسئولى قطاع الطيران بفوز الفريق بالبطولة

وأحرز المنتخب الوطني الميدالية الذهبية عقب فوزه على منتخب الجزائر في دور النهائي بنتيجة 45-20، وقد فاز منتخب مصر على كوت ديفوار بنتيجة 45-11 في نصف النهائي.

وتضم قائمة منتخب مصر لسلاح الشيش: علاء أبو القاسم ومحمد حسن ومحمد عصام وأحمد السكري.

وانتهت أمس منافسات الفردي ببطولة أفريقيا للسلاح للرجال والسيدات بصدارة المنتخب المصري لجدول الترتيب بإجمالي 15 ميدالية متنوعة.

وتمكن المنتخب المصري من الحصول على 4 ميداليات ذهبية و5 فضيات و6 برونزيات.

وجاءت الميداليات الذهبية عن طريق كل من: نورا منير في سلاح الشيش سيدات ومحمد السيد في سلاح سيف المبارزة رجال وناردين إيهاب في سلاح سيف المبارزة سيدات وعلاء أبو القاسم في سلاح الشيش رجال.

بينما حصل كل من أحمد السكري لاعب سلاح سيف المبارزة وشرويت جابر لاعبة سلاح سيف المبارزة ومدحت معتز لاعب سلاح السيف وندى حافظ لاعبة سلاح السيف ومحمد حمزة لاعب سلاح الشيش على الميدالية الفضية.

كما أحرز الميداليات البرونزية اللاعبين واللاعبات التاليين نهى هاني ويارا الشرقاوي في سلاح الشيش ومحمد عامر في سلاح السيف وآية شريف في سلاح سيف المبارزة ومريم الدغيدي في سلاح السيف ومحمد حسن في سلاح الشيش.

وتشارك مصر في منافسات الفرق بثلاثة أسلحة مختلفة وهم سلاح السيف سيدات وسلاح الشيش رجال وسلاح سيف المبارزة رجال.