الأوقاف تجرى استطلاع رأى حول شعارها الجديد "نماء فكر سماحة قرآن وسنة"

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، إجراء استطلاع رأى معرفة رأى جميع العاملين فى وزارة الأوقاف والمحبين لها فى شعارها المقترح الذى يحمل عبارة "نماء فكر سماحة قرآن وسنة"، لافتة إلى أن الشعار يلخص فلسفة وزارة الأوقاف القائمة على تبنى منهج التجديد فى إطار الحفاظ على ثوابت الشرع الشريف، واعتمادها الراسخ على كتاب الله (عز وجل) وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم).

وتابعت الوزارة فى بيان اليوم: "مع إيماننا بأهمية إعمال العقل فى فهم صحيح النص، وإحلال طرق الفهم والتفكير محل آليات الحفظ والتلقين، والعمل على ترسيخ أسس تسامح الأديان والحضارات وفقه العيش المشترك، مع العناية ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى"

كما يتضمن الشعار حرص الوزارة على تنمية مال الوقف وجميع الموارد الذاتية للوزارة، وعلى جعل النماء خطًا ثابتًا فى رؤيتها ورسالتها، سواء فى دعوتها إليه أم فى تطبيقاتها له من خلال دور هيئة الأوقاف المصرية وجهود الوزارة فى خدمة المجتمع.