شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد وثيقة أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى للفترة من 2021 إلى 2027 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى‬⁩ ونائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل اليوم الأحد وثيقة أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى، والتى ستوجه مسار الشراكة والتعاون بين الجانبين حتى عام 2027.



جاء ذلك خلال أعمال الدورة التاسعة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي انطلقت في وقت سابق اليوم بلوكسمبورج برئاسة شكرى وبوريل.



وتعد وثيقة أولويات المشاركة بمثابة إطار التعاون بين الجانبين خلال الفترة من 2021 إلى 2027.