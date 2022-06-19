الضرائب: حققنا 100% من الحصيلة الضريبية المستهدفة خلال الـ11 شهرا الماضية

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن الضرائب 75% على الأقل من الموازنة العامة للدولة، مردفا: "كل الناس كانت بتقول الضرائب بتروح فين؟، دلوقتى منقدرش نقول كده بعد ما شوفنا الطرق والكبارى والمستشفيات والتأمين الصحى الشامل".

وأوضح خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن زيادة الضرائب يعنى زيادة الاستثمار، فكلما زادت الضريبة يعنى زيادة الأرباح، مشيرا إلى أن هناك 3 أنواع، ضريبة دمغة وضريبة قيمة مضافة وضريبة دخل، كما أن هناك الضريبة العقارية وضريبة الجمارك.

وأكد أنه فى الفترة الأخيرة نشاهد نموا كبيرا فى الإيرادات الضريبية ليس نتيجة زيادة الضرائب على المواطنين، ولكن نتيجة لتطوير آليات المنظومة فى التحصيل، مشدد: "ليس لدينا نية فى زيادة الضرائب، ونحاول توسيع القاعدة الضريبية، وهو الاقتصاد غير الرسمي".

ولفت إلى أنه تم تكوين وحدة التجارة الإلكترونية، مطالبا من يعملون فى التجارة الإلكترونية بتسجيل بياناتهم طواعية ضمن منظومة الضرائب الإلكترونية، مردفا: "نعمل بدءا من يناير 2021 بالفواتير والإيصالات الإلكترونية، ووصلنا حاليا إلى المرحلة السابعة من تنفيذ تلك المنظومة".

وتابع مستشار رئيس مصلحة الضرائب: "حققنا 100 % من الحصيلة الضريبية المستهدفة خلال الـ 11 شهرا الماضية".