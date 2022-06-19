القائم بأعمال وزير الصحة: قرارات سريعة لتوفير مستلزمات طبية ناقصة

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بعمل وزير الصحة، إن هناك نقصا فى بعض المستلزمات الطبية بسبب بعض القرارات الخاصة بسعر الصرف ومشكلات تخص الشركات التى تورد هذه المستلزمات، ولكن سيتم حل هذه الأمور خاصة فيما يتعلق بالمستلزمات الضرورية قسطرة القلب والدعامات والأطراف.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اليوم الأحد، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بشأن بحث منظومة الرعاية الصحية بمحافظة سوهاج ككل لتقييم الوضع الصحى بها بين الواقع والمأمول، بناءً على ما تقدم به نواب محافظة سوهاج فى هذا الشأن.

وقال النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: "نتوجه بالشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بعمل وزير الصحة.. نهضة حقيقية تشهدها وزارة الصحة على قدر الإمكانيات المتاحة، ونشكر اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج".

وأشار الشريف، إلى شكاوى بعض نواب سوهاج من عدم تواصل وكيل وزارة الصحة معهم، قائلا: "تلقيت أكثر من ملاحظة من نواب سوهاج كلهم يشهدوا على كفاءة الدكتورة كريمة وكيل وزارة الصحة بسوهاج، لكن يشتكون من عدم التواصل، نعرف أنه ليس متاح لأى قيادة تنفيذية تلبى كل طلبات النواب لكن التواصل مهم وضروري، واتمنى زى ما الوزراء بيعملوا هنا مركزيا ياريت وكلاء الوزارات يعملوا كدا مع النواب".

كما تحدث رشاد عن مشكلة نقص بعض المستلزمات الطبية فى محافظة سوهاج وضرورة توفيرها، قائلا: "سوهاج أكبر محافظة بعد المنيا فيها ثقل شعبى ودائما خلف الدولة".

وعقب الوزير، قائلا: "الموضوعين مهمين، التواصل مع النواب من خلال وكلاء الوزارة أمر ضروري، عندى اجتماعين أسبوعيا مع وكلاء الوزارة، وأول شيء نؤكد عليه التواصل مع النواب، وأطلب من الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة أن تقصير فى التواصل تعرفونى، لأننا نعطى وكيل الوزارة كافة الصلاحيات، والتنسيق على الأرض يحل العديد من المشكلات، والنواب هم الملمون بالمشكلات على الأرض".

وتابع الوزير: "المستلزمات الطبية فيها بعض النقص فى الفترة الأخيرة بسبب بعض القرارات وبعض المشاكل خاصة بتغير سعر الصرف مع الشركات التى تورد، كل ذلك أثر، وستكون هناك قرارات سريعة لحل هذه المشاكل خاصة المستلزمات الضرورية مثل قساطر القلب والدعامات والأطراف".