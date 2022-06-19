شكرا لقرائتكم خبر عن خبير مصرى فى أستراليا: تمكننا من إخماد النيران بالغابات خلال 5 دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مينا حنين أحد الخبراء المصريين فى أستراليا، إن اكتشاف آلية للتنبؤ بالحريق، شرف له، وكذلك تهنئة وزيرة الهجرة له، لافتا إلى أنه يتم اكتشاف الحرائق فى وقت قياسي.

وأوضح خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أنه عن طريق الأقمار الصناعية يتم التنبؤ بالأماكن الأكثر عرضة لحدوث حريق، ثم إرسال طائرة بدون طيار للمكان سواء كان غابات أو غيره، ثم إرسال طائرات بدون يطار تخمد الحريق فى خلال خمس دقائق، وهو الوقت الكلى منذ بدء الحريق.

وذكر أن الجديد هو استخدام الذكاء الاصطناعى، مؤكدا أن المشروع بدأ فى 2020 وحاليا دخل حيز التنفيذ، ولدينا نموذج أول طائرة تحمل 2 كجم من الماء، والهدف النهائى نصف طن.

ولفت مينا حنين، إلى أنه وصل أستراليا عام 2016 للحصول على الدكتوراة فى مجال الروبوت، ويعمل فى الجماعة الوطنية الأسترالية فى مجال السبرانية.