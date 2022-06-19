الضرائب: الدولة تنازلت عن جزء من حقها بسبب التأخير عن سداد المستحقات

القاهرة - سامية سيد - قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن الدولة تنازلت عن جزء من حقها فى مقابل التأخير عن سداد الضرائب المستحقة، نظرا للأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تضرب العالم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف رجب محروس فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن التجاوز عن مقابل التأخير مشروط بتسديد الضريبة المستحقة قبل 30 يونيو الجارى للاستفادة من مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير.

وطالب مستشار رئيس مصلحة الضرائب، الممولين بسرعة سداد أصل الضريبة المستحقة عليهم أيا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها، فى موعد غايته 30 يونيو الجاري، وذلك للاستفادة من التيسيرات الواردة بمشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة على الضرائب التى تختص بربطها وتحصيلها مصلحة الضرائب المصرية وهى ضرائب الدخل، والقيمة المضافة، والدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وبيّن أن الدولة تقف مع المستثمرين وتشجعهم لتوطين الصناعات المصرية، وتحيق هدف الوصول إلى 100 مليار جنيه صادرات، لتخفيض الطلب على العملة الأجنبية، مشيرا إلى أنه هناك قانون لإنهاء المنازعات ينص على أنه بإمكان أى شخص لديه نزاع بالقدم بطلب إلى مأمورية الضرائب وسيتم إنهاء هذا النزاع بالتراضى بين الطريفين.