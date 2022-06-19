شكرا لقرائتكم خبر عن فتح أبواب استاد السلام لاستقبال الجماهير قبل مباراة الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت الجهات المعنية أبواب استاد السلام، لاستقبال الجماهير قبل لقاء القمة، حيث اعتمد رجال الأمن خطة "الدوائر الأمنية"، لتأمين مباراة الأهلي والزمالك، عن طريق عمل عدة دوائر أمنية، تشمل ممرات اللاعبين ومدرجات الدرجة الثالثة يمين وشمال، ومداخل الاستاد.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية، غرف عمليات لتأمين المباراة التي تقام في الثامنة مساءً باستاد السلام، وتأمين دخول وخروج الجماهير وممرات اللاعبين، ووضعت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية، خطة لتأمين طاقم التحكيم الأجنبي الذي سيدير المباراة بقيادة الإسباني خوسيه لويس مونويرا.

وتحدد الرابعة عصر اليوم الأحد، موعدا لدخول الجماهير لاستاد السلام، وحددت الجهات المعنية مدرج الأهلي الدرجة الثالثة شمال، ويكون دخول الجماهير من باب 7 للاستاد بطريق القاهرة بلبيس الصحراوي، ومدرج الزمالك الثالثة يمين، حيث يتم الدخول من باب رقم 5 في الشارع الرئيسي لعمارات نهضة مصر.

ووضع رجال الأمن عددًا من النصائح الهامة التي طالبوا الجمهور الالتزام بها، أبرزها منع دخول الشماريخ نهائياً لداخل الاستاد، ومنع حمل لافتات مسيئة أثناء المباراة، ومنع التجمع أمام البوابات الرئيسية للاستاد، والانصياع لتعليمات رجال الأمن المكلفين بالتأمين، والالتزام بقواعد التفتيش المعمول بها لدى دخول الاستاد، ومنع دخول الاستاد بعد غلق الأبواب، ويحذر التعرض للاعبي الفريقين بأى وسيلة من الوسائل، و الالتزام بالأماكن المخصصة للجماهير والدخول من البوابات المحددة بالتذاكر، وإخلاء الاستاد عقب الانتهاء من المباراة، والخروج بمظهر حضارى يليق بسمعة الرياضة المصرية.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى والزمالك فى الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتنتظر جماهير كرة القدم المصرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري المصري لموسم 2021-2022، وكان من المُقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي والزمالك فى الدوري المصري يوم 24 مايو الماضى، قبل تأجيلها لانشغال المارد الأحمر وقتها ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري في الوقت الحالي برصيد 44 نقطة، حصدها من 20 مباراة، وفى المقابل يحتل الأهلي المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، ولكنه حصدها من 17 مباراة فقط.