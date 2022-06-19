شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تقدم على الوظائف القيادية الشاغرة بوزارة التضامن.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل وزارة التضامن الاجتماعى طلبات إعلان الوظائف الشاغرة الجديدة فى مناصب قيادية بالوزارة طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتتضمن الشروط للتقدم للوظيفة الحصول على مؤهل عال يتناسب مع نوع وطبيعة العمل، وتقديم الأوراق المطلوبة على البريد الإلكترونى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى [email protected]

وتتضمن الأوراق المطلوبة بيان حالة وظيفية معتمدًا موضحًا به التأهيل العلمى والمؤهلات الإضافية والخبرة النوعية والزمنية الخاصة الممنوحة له والوظائف الإشرافية التى شغلها المتقدم والتدرج الوظيفى للمتقدم والدورات الحاصل عليها وتقارير الكفاية ومحل الميلاد والإقامة وأى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها.

وكذلك شهادة معتمدة من الجهة التابع لها موضح بها توقيع أى جزاءات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية للمتقدم من عدمها، وصورة شخصية، وسيرة ذاتية موضح بها أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته فى الجهات التى عمل بها أو يعمل بها مؤيدة بالمستندات، والالتزام بتقديم مقترح تطوير للوظيفة المقدم عليها والمطلوب شغلها وذلك فى ضوء المهام التخصصية للوظيفة.

وتقديم شهادة خبرة من أصحاب المعاشات بالقوات المسلحة أو الشرطة الراغبين فى التقدم، وصورة بطاقة الرقم القومى ،مع مراعاة التقدم لوظيفة واحدة فقط من الوظائف المعلن عنها، واستيفاء نموذج طلب التقدم لشغل الوظيفة وضرورة تقديم مقترح تطوير للوظيفة طبقًا للنماذج المتوافرة على موقع وزارة التضامن الاجتماعى بقائمة التوظيف.

وفيما يلى الوظائف التي تم الإعلان عنها:

أولاً: وظائف بالمستوى الوظيفى العالي:

1- رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية.

2- رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية.

3- رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار.

4- رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأسرة والمرأة.

5- مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد.

6- مدير مديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط.

7- مدير مديرية التضامن الاجتماعى ببنى سويف.

8- مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالسويس.

9- مدير مديرية التضامن الاجتماعى ببور سعيد.

10- مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية.

11- مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة.

ثانيًا: وظائف بالمستوى الوظيفى مدير عام:

1- مدير عام الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية.

2- مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين.

3- مدير عام الإدارة العامة للدعم النقدي.

4- مدير عام الإدارة العامة للدعم العيني.

5- مدير عام الإدارة العامة للبحوث والاستحقاقات.

6- مدير عام الإدارة العامة للتمكين الاقتصادي.

7- مدير عام الإدارة العامة للخدمة العامة.

8- مدير عام الإدارة العامة للتعاونيات الإنتاجية.

9- مدير عام الإدارة العامة لشؤون الطفل.

10- مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة.

11- مدير عام الإدارة العامة لشؤون تنمية الأسرة.

12- وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بقنا.

13- وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد.

14- وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية.

15- وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة.