شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. تشغيل أول قطارات النوم وثالثة مكيفة من مرسى مطروح للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شغلت هيئة السكة الحديد أمس السبت، قطارات بخط القاهرة / مرسى مطروح" ويستمر التشغيل حتى صدور تعليمات أخرى، وذلك فى اطار استعدادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر لموسم الصيف وتنشيط السياحة الداخلية بمحافظة مرسى مطروح.

ومن المقرر ان يتم تشغيل قطار 775 / 774 اليوم الأحد، على أن يقوم من مرسى مطروح الساعة 22.00 ويصل القاهرة الساعة 05.15 اليوم التالى، ويستمر تشغيله يومياً كالجدول المرفق بنفس تركيب قطار 773 أعلاه .

كما يتم تشغيل قطار 943 / 942 ثالثة مكيفة على أن يقوم من مرسى مطروح الساعة 16.25 ويصل القاهرة الساعة 23.40 ويستمر تشغيله يومياً.

وتم تشغيل قطار 773 / 772 امس السبت، على أن يقوم من القاهرة يوميا، الساعة 23.35 ويصل مرسى مطروح الساعة 07.00 اليوم التالى ويستمر تشغيله يومياً بالتركيب التالى [ 4 عربات نوم + 1 عربة أولى مكيفة أسبانى + 1 عربة بوفية ثانية مكيفة أسبانى + 4 عربات ثانية مكيفة أسبانى + 1 عربة قوى ].

كما تم تشغيل قطار939 / 940 ثالثة مكيفة على أن يقوم من القاهرة الساعة 05.50 ويصل مرسى مطروح الساعة 13.40 ويستمر تشغيله يوميا ً بتركيب [ 1 عربة قوى + 5 عربات ثالثة مكيفة + 1 عربة ( وقاية ) ].