شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أولى جلسات الحوار المجتمعى حول وثيقة سياسة ملكية الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء، إطلاق أولي جلسات الحوار المجتمعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، وأوضح مركز المعلومات إنه وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بطرح وثيقة سياسة ملكية الدولة للحوار المجتمعي، يتم البدء في عقد ورش العمل لمناقشة الوثيقة خلال شهرين؛ وذلك بمشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين وممثلي القطاع الخاص والسادة النواب وممثلي مراكز الفكر المحلية.

وسوف تتناول ورش العمل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية وكذلك الصناعات التحويلية.

وتُعقد اليوم ورشة العمل الأولى بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء حول قطاع الزراعة.

وسيتم التنويه المسبق لعقد الورش التالية تباعًا.