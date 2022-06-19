"القابضة للمطارات": انتهاء استعدادات موسم الحج وفرق متخصصة لمساعدة الحجاج

وأضاف المهندس محمد سعيد محروس، بأنه تم ‏إصدار توجيهات لرؤساء الشركات التابعة ومديري المطارات المخصصة لسفر الحجاج ‏بالعمل على مراجعة كافة التجهيزات اللازمة والتنسيق مع الجهات المختلفة العاملة بالمطارات ‏استعدادا لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، والعمل علي أتباع الإجراءات الصحية والتعقيم المستمر ‏لأماكن تواجد الحجاج وتيسير الإجراءات في رحلات الذهاب والعودة، وفق خطة تم اعتمادها ‏بشكل خاص تمهيدا لتنفيذها بموسم الحج هذا العام والذي يأتي بعد فترة توقف دامت لعامين متتالين ‏بسب ظروف جائحة كورونا‎.‎

وأكد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بأن أهم مظاهر الإستعداد لموسم الحج ‏هذا العام تمثلت في تخصيص فرق من المنسقين والعلاقات العامة داخل صالات السفر والوصول ‏لمساعدة الحجاج خاصة المرضى وكبار السن وتقديم أي استفسارات، مع إجراء الصيانة الشاملة ‏لجميع المرافق بالمطارات بشكل عام والمرافق التي يتردد عليها الحجاج بشكل خاص مثل أماكن ‏الإحرام ودورات المياه، سواء بصالات السفر للحجاج المغادرين من الأراضي المصرية أو ‏بصالات الترانزيت للحجاج المارين بمصر، إضافة إلى توفير أماكن مجهزة لانتظار المودعين ‏والمستقبلين وإنشاء الخيام والمظلات وتركيب التندات أمام الصالات للوقاية من حرارة الشمس‎.‎