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أسعار أراضى الإسكان المتميز بمدن الصعيد .. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 تفاصيل الأسعار الخاصة بالأراضى الإسكان المتميز في 7 مدن جديدة، ونستعرضها فى الإنفوجراف التالي.

 

وطبقا لكراسة الشروط، فإن التخصيص بنظام أسبقية الحجز ( online ) من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان عبر الرابط www.hdb-reservation.com.

 


 

أسعار أراضى الإسكان المتميز بمدن الصعيد

الفيوم الجديدة:

سعر المتر 2125 جنيها.. بعدد 13 قطعة أرض.

 

المنيا الجديدة:

سعر المتر يتراوح بين 1495 وحتى 1760 جنيها.. بعدد 536 قطع أراضى.

 

أسيوط الجديدة:

 سعر المتر يتراوح بين 1995 وحتى 2205 جنيهات.. بعدد 71 قطعة أرض.

 

ناصر غرب أسيوط:

 سعر المتر 2620 جنيها .. بعدد 178 قطعة أرض.

 

سوهاج الجديدة:

سعر المتر يتراوح بين 2195 ويصل لـ2435 جنيها.. بعدد 180 قطعة أرض.

 

قنا الجديدة:

 سعر المتر 2060 جنيها.. بعدد 621 قطعة أرض.

 

طيبة الجديدة:

 سعر المتر 1905 جنيهات.. بعدد 29 قطعة أرض.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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