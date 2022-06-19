شكرا لقرائتكم خبر عن سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لسفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلي الأراضي المقدسة ببدء موسم الحج للعام الحالي 1443هـ -2022م، يوم الجمعة المقبل، حيث يغادر 225 حاجا من أعضاء الجمعيات الأهلية بمحافظة الجيزة إلى المدينة المنورة، ثم يتوالي سفر باقي أفواج حجاج الجمعيات الأهلية علي مراحل حتى 2 يوليو المقبل، وسيتم توفير وجبتي "إفطار وغذاء" يومياً بنظام البوفيه المفتوح للحجاج طوال مدة الرحلة.

ووجهت الوزارة أعضاء البعثة الرسمية لوزارة التضامن برفع درجة الاستعداد القصوي وتقديم أفضل الخدمات وتذليل أي عقبات لكي يؤدي حجاج الجمعيات الأهلية المناسك في سهولة ويسر، مشيرة إلي أن هناك وفدًا من أعضاء البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي سيسبق وصول أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية لاستلام الفنادق ومراجعة كافة التفاصيل قبل وصول الحجاج إلي المملكة العربية السعودية.

كما تم الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بموسم الحج للعام الحالي، حيث تم الانتهاء من التعاقد مع الفنادق ذات المستوي المتميز سواء في مكة المكرمة من خلال التعاقد مع فنادق فئة «4 نجوم» في شارع إبراهيم الخليل، وتبعد عن الحرم حوالي 700 متر، أما بالنسبة للمدينة المنورة، فقد تم التعاقد مع عدد من الفنادق، لإسكان حجاج الجمعيات على مراحل وفقا لتفويج السفر والطيران، وكلها فنادق ذات تصنيف فئة 5 نجوم، وتبعد عن الحرم النبوي بمسافة لا تزيد علي 300 متر.