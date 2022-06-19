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شكرا لقرائتكم خبر عن سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
ووجهت الوزارة أعضاء البعثة الرسمية لوزارة التضامن برفع درجة الاستعداد القصوي وتقديم أفضل الخدمات وتذليل أي عقبات لكي يؤدي حجاج الجمعيات الأهلية المناسك في سهولة ويسر، مشيرة إلي أن هناك وفدًا من أعضاء البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي سيسبق وصول أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية لاستلام الفنادق ومراجعة كافة التفاصيل قبل وصول الحجاج إلي المملكة العربية السعودية.
كما تم الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بموسم الحج للعام الحالي، حيث تم الانتهاء من التعاقد مع الفنادق ذات المستوي المتميز سواء في مكة المكرمة من خلال التعاقد مع فنادق فئة «4 نجوم» في شارع إبراهيم الخليل، وتبعد عن الحرم حوالي 700 متر، أما بالنسبة للمدينة المنورة، فقد تم التعاقد مع عدد من الفنادق، لإسكان حجاج الجمعيات على مراحل وفقا لتفويج السفر والطيران، وكلها فنادق ذات تصنيف فئة 5 نجوم، وتبعد عن الحرم النبوي بمسافة لا تزيد علي 300 متر.