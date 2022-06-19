شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: مقاتلات أوكرانية هاجمت مواقع عسكرية تابعة لكييف فى دنيبروبيتروفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلات أوكرانية من طراز "سو25" هاجمت مواقع عسكرية أوكرانية بالقرب من شيروكويه في منطقة دنيبروبيتروفسك، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن مقاتلات من طراز سو25 تابعة لسلاح الجو الأوكراني هاجمت مواقع تابعة للقوات الأوكرانية في قرية شيروكويه في منطقة دنيبروبتروفسك.

وفى وقت سابق أعلنت روسيا عن فتح تحقيقات تتعلق باستخدام القوات الأوكرانية وسائل وأساليب حرب محظورة عبر القصف المنتظم لجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك.

وأوضحت لجنة التحقيقات الروسية حسبما أفادت قناة ( روسيا اليوم ) الإخبارية اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية نفذت قصفا مدفعيا بأسلحة ثقيلة بينها نظام صواريخ تكتيكي من طراز (توتشكا أو) مستهدفة مساكن ومنشآت مدنية في دونيتسك ولوجانسك.

وأضافت اللجنة الروسية أن القصف الأوكراني أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين بينما تضررت مباني سكنية وروضة أطفال.

وكان نائب المندوب الروسي في الأمم المتحدة ديميتري بوليانسكي قد اتهم الغرب بتجاهل القصف الأوكراني على المناطق السكنية في دونباس والتكتم على جرائم نظام كييف بحق المدنيين هناك.