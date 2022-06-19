شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد محظورات الطلاب بامتحانات الثانوية العامة قبل انطلاقها غدا والان مع تفاصيل الخبر
- يحظر على الطالب التأخر عن موعد بدء الامتحان فى التاسعة صباحاً.
- يجب على الطالب عدم الاعتراض على إجراءات التفتيش على بوابة الدخول بالمدرسة وداخل اللجنة.
- يحظر على الطالب حيازة التليفون المحمول داخل لجان امتحانات الثانوية العامة وإن كان مغلقا و يمنع على الطالب اصطحاب التابلت في لجان امتحانات الثانوية العامة.
- يحظر على الطالب حيازة ساعات ذكية أو سماعات بلوتوث أو اقلام سحرية وأى وسيلة غش إلكترونية.
- يحظر على الطالب اصطحاب الكتاب المدرسي داخل لجان امتحانات الثانوية العامة حيث لن يسمح إلا بوجود مجلدات المفاهيم.
- يحظر على الطالب الغش أو الشروع فيه لان ذلك يؤدي إلى منعه من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته ويعتبر راسبا في جميع المواد.
- يحظر على الطالب القيام بطبع أو نشر أو الترويج بأي وسيلة لأسئلة امتحانات الثانوية العامة و أجوبتها منعا لتطبيق عقوبات قانون الغش.
- يحظر على الطالب الكتابة على مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة جيث أنه سيقوم باعادة تسليمه مرة اخرى بعد انتهاء الامتحان.
- يحظر الكتابة على ورقة الإجابة البابل شيت ويتم الاكتفاء بتظيل الإجابة الصحيحة فقط، كما يحظر تسجيل كود الجلسة الامتحانية المدون بكراسة الأسئلة على ورقة الإجابة بشكل غير صحيح.
- يحظر على الطالب تسجيل بياناته على ورقة الإجابة البابل شيت وكراسة الأسئلة بقلم غير الجاف، كما يحظر على الطالب كتابة رقم جلوسه وبياناته بشكل غير صحيح.