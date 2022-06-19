أخبار مصر.. الإسكان تطرح كراسات شروط حجز 3677 قطعة أرض بـ10 مدن جديدة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها طرح وزارة الإسكان اليوم الأحد، كراسات شروط حجز 3677 قطعة أرض بنحو 10 مدن جديدة، وذلك على موقع بنك التعمير والإسكان، وذلك بنظام أسبقية الحجز.

رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول جهود تنفيذ تكليفات الرئيس فى عدد من الملفات

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لمتابعة جهود تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يخص عددا من ملفات العمل، وكذا المشروعات التي تنفذها الوزارة في قطاع البترول، بالإضافة إلى جهود توفير الاحتياجات البترولية.

تطرح وزارة الإسكان اليوم الأحد، كراسات شروط حجز 3677 قطعة أرض بنحو 10 مدن جديدة، وذلك على موقع بنك التعمير والإسكان، وذلك بنظام أسبقية الحجز.

توجّه وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد ، إلى لكسمبورج لعقد الدورة التاسعة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى، برئاسة كل من الوزير شكري ونائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية "جوزيب بوريل"، وذلك لاعتماد وثيقة أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تعد بمثابة إطار التعاون بين الجانبين خلال الفترة من 2021 إلى 2027. "الإنتاج الحربى" تعلن البدء فى إنشاء المركز المصرى اليابانى للتدريب والتأهيل شهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج مراسم إعلان البدء في التعاون لإنشاء "المركز المصري – الياباني للتدريب والتأهيل"، وذلك بحضور العالم المصري الدكتور حسين الزناتي صاحب فكرة المشروع والمدير التنفيذي للمركز العربي الياباني للتدريب والتنمية المستدامة التابع لجامعة الدول العربية، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي. كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أن دخول لجنة امتحانات الثانوية العامة 2022، يبدأ فى الثامنة صباحا، حتى يكون هناك مساحة ومتسع من الوقت لدى رؤساء اللجان لتفتيش الطلاب ودخولهم اللجنة الفرعية قبل التاسعة صباحا. تبدأ شركة مصر للطيران، الجمعة المقبلة، تشغيل الجسر الجوي لسفر حجاج بيت الله الحرام بأقلاع أولي رحلاتها الجوية من مطار القاهرة الدولي متوجهة إلي الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، وذلك بعد توقف دام عامين بسبب جائحة كورونا ووقف رحلات الحج والعمرة. مصر للطيران تبدأ تشغيل الجسر الجوى لسفر الحجاج الجمعة المقبل تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم وغدا قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة. أبرزت الصحف الكويتية الصادرة اليوم الأحد، ترحيب الرئيس عبد الفتاح السيسي باستضافة السعودية للقمة المرتقبة بين قادة "التعاون الخليجي" ومصر والأردن والعراق وأمريكا، وأهمية تعظيم التعاون والتنسيق المصري البحريني لتطوير منظومة العمل العربي المشترك بما يساعد على حماية الأمن القومي العربي وتعزيز القدرات العربية. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد ، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء. طقس حار اليوم على أغلب الأنحاء ونشاط رياح.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة الصحف الكويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي على تطوير منظومة العمل المشترك الصحة تطلق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات "الإنتاج الحربى" تعلن البدء فى إنشاء المركز المصرى اليابانى للتدريب والتأهيلالتعليم: دخول طلاب الثانوية العامة لجان الامتحانات يبدأ من الثامنة صباحا

الإسكان تطرح كراسات شروط حجز 3677 قطعة أرض بـ10 مدن جديدةوزير الخارجية يتوجه إلى لوكسمبورج لعقد مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر بالتعاملات الصباحية ارتفاعا بحوالي 3 جنيهات بسبب عوامل العرض والطلب رغم الإجازة الأسبوعية وتوقف التداول على الذهب في البورصات العالمية، وتحرك سعر الذهب عيار 21 من 1003 جنيها للجرام إلي 1006 جنيها للجرام أعلنت وزارة الصحة والسكان، نجاح المرحلة الثالثة من حملة «طرق الأبواب» فى تطعيم 221 ألفا و736 مواطنا، ضد فيروس كورونا، خلال 8 أيام من انطلاق الحملة فى 4 محافظات، وحتى أمس السبت 18 يونيو. الصحة: تطعيم 220 ألف مواطن ضد كورونا بحملة طرق الأبواب بـ4 محافظات قال المهندس خالد فتحى رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات، إن مشروعات البنية الأساسية التي تم تنفيذها منذ 2014 حتى 30 يونيو 2017 بلغت قيمتها مليار و384 مليون جنيه. تنمية المشروعات: تطوير البنية الأساسية من 2014 لـ2017 تكلف 1.384 مليار جنيه أكد سفير مملكة البحرين بالقاهرة السفير هشام الجودر، اعتزاز بلاده بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالدور المحوري لجمهورية مصر العربية الشقيقة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن المصالح العليا للأمة العربية، وقضاياها العادلة، وجهودها الفاعلة في تعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتأكيدها الدائم أن أمن الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، متمنيًا لجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. يحرص الكثير من المواطنين على معرفة مواعيد الإجازات على مدار كل عام، وخاصة موعد الإجازات المرتبطة بأعياد ومناسبات هامة لدى الكثيرين، ويأتى فى مقدمتها إجازة عيد الأضحى 2022 الذى بات يفصلنا عنه أيام معدودة. عيد الأضحى 2022.. الإجازة تبدأ يوم الجمعة 8 يوليو وتستمر للثلاثاء سفير البحرين بالقاهرة يؤكد اعتزاز بلاده بدور مصر المحورى بقيادة الرئيس السيسي تحدد الرابعة عصر اليوم الأحد، موعدا لدخول الجماهير لاستاد السلام، لحضور مباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك، وحددت الجهات المعنية مدرج الأهلي الدرجة الثالثة شمال، ويكون دخول الجماهير من باب 7 للاستاد بطريق القاهرة بلبيس الصحراوي، ومدرج الزمالك الثالثة يمين، حيث يتم الدخول من باب رقم 5 في الشارع الرئيسي لعمارات نهضة مصر. بدء دخول جماهير الأهلى والزمالك للاستاد 4 عصرا قبل لقاء القمة بـ4 ساعات

أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 18 يسجل 863 جنيها للجرام