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قبل ساعات.. شاهد أهم أسئلة امتحان مادة الاقتصاد للثانوية العامة

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القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” خدمة مجانية لطلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، حيث يمكنهم متابعة أقوى المراجعات النهائية على ”الخليج 365” بمواد تعليمية مبسطة وميسرة وتشمل كافة أجزاء المنهج في كل المواد الدراسية بكافة فروعها وملخصات لن تخرج عنها الأسئلة.

وحرصًا من جريدة وموقع ”الخليج 365” على الدور الاجتماعي الذى تقدمه لطلاب الثانوية العامة كل عام، نقدم لكم مراجعات نهائية فى كافة المواد الدراسية بالفيديو وعبر صفحات الجريدة الورقية بالتعاون مع نخبة من أفضل الأساتذة فى كل المواد، واليوم إليكم مراجعة مادة الاقتصاد.

وتشمل المراجعات التى سيتم بثها على موقع ”الخليج 365” وبالجريدة الورقية وعبر السوشيال ميديا، كافة الأسئلة المتوقعة فى الامتحانات والإجابات النموذجية.

 

مادة-الاقتصاد1---أ-هند-وحمزة-1

 

 

مادة-الاقتصاد1---أ-هند-وحمزة-2

 

 

مادة-الاقتصاد1---أ-هند-وحمزة-3

 

 

مادة-الاقتصاد1---أ-هند-وحمزة-4

 

 

مادة-الاقتصاد1---أ-هند-وحمزة-5

 

 

مادة-الاقتصاد1---أ-هند-وحمزة-6

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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