شكرا لقرائتكم خبر عن المنطقة الغربية العسكرية تنظم حفل زفاف لـ22 شابا وفتاة من أبناء مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى وزيادة أواصر الترابط بين أبناء الشعب المصرى وقواته المسلحة، نظمت المنطقة الغربية العسكرية حفل زفاف جماعى لعدد 22 شابا وفتاة بمدينة سيوة بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى ومؤسسات المجتمع المدنى.

بدأ الاحتفال بتنفيذ عرضاً للموسيقات العسكرية والعديد من الفقرات الفنية والترفيهية لفرقة الفنون الشعبية بمحافظة مطروح، التى تحمل الطابع الفلكلورى الشعبى، وسط حالة من الفرحة والبهجة التى غمرت أبناء مدينة سيوة، كما تم توزيع الهدايا المادية والعينية على المتزوجين.

وألقى اللواء أركان حرب محمد عز الدين جحوش قائد المنطقة الغربية العسكرية، كلمة نقل خلالها تهنئة وتحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، كما أشار إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذ هذا الحفل إيماناً منها بمسئوليتها ودورها الداعم لأبناء الشعب المصرى العظيم .

و أعرب الحضور عن شكرهم وإمتنانهم لما تقدمه القوات المسلحة من أعمال دعم للمجتمع المدنى فى مختلف الإتجاهات ومساهمتها فى تخفيف العبء عن كاهل الشباب المقبل على الزواج .

وفى سياق متصل وإنطلاقاً من المسئولية الإجتماعية للقوات المسلحة قام قائد المنطقة الغربية العسكرية بافتتاح مجموعة من الآبار الجوفية بعدد من قرى مدينة برانى مساهمةً فى توفير حياة كريمة لأبناء محافظة مطروح .

حضر الاحتفال مدير أمن مطروح ونائب محافظ مطروح، ووفداً من مشايخ وعواقل محافظة مطروح وعدداً من الشخصيات العامة من أبناء المحافظة.