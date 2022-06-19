شكرا لقرائتكم خبر عن مديرو الأمن يتفقدون محيط اللجان قبل امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت أجهزة الأمن إستعدادتها لتأمين امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021/2022، وذلك باعتماد خطط التأمين التى تشمل الانتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان التى تستقبل الطلاب لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل أوراق الامتحانات إلى مقر اللجان، وتعيين تمركزات أمنية ثابته بمحيط اللجان للتعامل مع المواقف الطارئة والتصدى لكافة صور الخروج عن القانون.

كما تمتد خطة التأمين إلى كافة الطرق والمحاور المؤدية للجان وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الطلاب إلى لجان الإمتحانات.

وتفقد مديرو الأمن على مستوى الجمهورية محيط لجان الامتحانات، والتأكد من جاهزية واستعداد كافة القوات المشاركة فى عملية التأمين، والتشديد على التعامل الحاسم مع أى موقف قد يؤثر على سير الامتحانات وتقديم كافة أوجه العون والمساعدة للطلاب والتعامل الفورى مع أى شكاوى تواجههم، بهدف توفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب خلال الامتحانات.