شكرا لقرائتكم خبر عن مترو الأنفاق يرفع حالة الطوارئ استعدادا لامتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أنه تم رفع حالة الطوارئ، والانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال محطات المترو بالخطين الأول والثاني لطلبة وطالبات الثانوية العامة، وذلك بناء على توجيهات وزير النقل بتقديم أفضل الخدمات لمستخدمى خطوط المترو وتعليمات المهندس على الفضالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بضرورة تذليل جميع العقبات التي قد تواجه طلبة الثانوية العامة أثناء توجههم لأداء الامتحانات غدا الإثنين، وأثناء استقلالهم خطوط مترو الأنفاق مع التأكيد على الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من خلال عمليات التعقيم والتطهير داخل المحطات والقطارات.

وأوضحت الشركة فى بيانها، أن الاستعدادات شملت زيادة عدد رحلات المترو بالخطين الأول والثاني بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل من الساعة الخامسة وربع صباحا مروراً بأوقات الذروة حتى انتهاء التشغيل فى تمام الساعة الواحدة صباحا والتى تقدر بعدد رحلات 1090 رحلة مقسمة بعدد 488 رحلة للخط الأول من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة وعدد 602 رحلة للخط الثانى من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب، وأيضا الدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار والدفع بعدد من القطارات الإضافية الفارغة من الركاب لامتصاص أى زحام قد يحدث أوقات الذروة الصباحية والمسائية، تسهيلا وتيسيرا على جميع مرتادى مرفق مترو الأنفاق، أيضاً تكثيف تواجد رجال الإسعاف داخل المحطات وعلى الأرصفة تحسبا لحدوث أى حالات إغماء او أى حالات مرضية مفاجئة، كما تم الدفع بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث وأزالتها على الفور ، مع التأكيد على تواجد وانتشار شرطة المترو التابعة لشرطة النقل والمواصلات بجميع المحطات مع عمل أكمنة ثابتة بالمحطات وعلى الأرصفة وأخرى متحركة داخل القطارات على مدار ساعات التشغيل مع المتابعة المستمرة من خلال شبكة كاميرات المراقبة التى تغطى جميع محطات مترو الأنفاق، وذلك لضبط كافة أشكال الظواهر السلبية والتعامل معها على الفور .

ومن جانبه، أكد أحمد عبد الهادى بكير المتحدث الرسمى للشركة ومدير عام الإعلام والعلاقات العامة، أن هناك طفرة في الخدمة المقدمة للمواطنين وأن العمل داخل المرفق يجرى على قدم وساق لتقديم أفضل خدمة ممكنه لجمهور الركاب، ومؤكدا على أن الشركة لديها أكثر من وسيلة للتواصل مع مستخدمى مرفق مترو الأنفاق لاستقبال الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات على مدار ساعات التشغيل وبشكل فورى من خلال الخط الساخن 16048 وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب ( 01221116048 ) أو على الموقع الرسمي للشركة Cairometro.gov.eg أو من خلال أبليكيشن الموبايل مترو القاهرة باللغتين العربية والإنجليزية وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وأضاف بكير أنه يتواجد أيضا داخل عدد من محطات المترو بالخطين الأول والثاني والمحطات الرئيسية التبادلية مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والتى تستقبل كافة الشكاوى المتعلقة بكافة الجهات الحكومية وليس الشكاوى الخاصة بالمترو فقط، مؤكدا على احترام المواطنين والسعى على تقديم أفضل خدمة لهم هو ما تهدف إليه إدارة مترو الأنفاق .

وأكد متحدث المترو على أن جميع قيادات الشركة والعاملين بها يتمنون التوفيق والنجاح لجميع أبنائنا من طلبة وطالبات الثانوية العامة وأن ينتهى العام الدراسي بالنجاح وتحصيل أعلى الدرجات.