شكرا لقرائتكم خبر عن جولة للمتدربين الأفارقة بالتنمية المحلية فى العاصمة الإدارية الجديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت النسخة الثانية من البرنامج التدريبى لتأهيل الكوادر الأفريقية على التنمية المحلية واللامركزية، والتى تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية خلال الفترة 12-22 يونيو الجارى، فعالياتها لليوم الثامن على التوالى، بزيارة للعاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بتعزيز البرنامج التدريبى للمشاركين الأفارقة بجولات وزيارات ميدانية توضح مجهودات الحكومة المصرية وتطلعاتها من أجل تحقيق مستقبل حضارى متطور واهتمام الدولة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة من بناء مدن جديدة خضراء وذات طابع حضارى.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن المتدربين الأفارقة زاروا مبنى شركة العاصمة الإدارية للتنمية الإدارية، وكان فى استقبالهم اللواء محمد عبد اللطيف مدير شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وألقى العميد خالد الحسينى محاضرة لاستعراض أهداف المشروع الاستثمارى الضخم الذى أعلنته الحكومة المصرية فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى يوم 13 مارس 2015، ويجرى حاليا الاستعداد لانتقال مجلس الوزراء والأجهزة الحكومية والوزارات إليه.

جدير بالذكر، أن مشروع العاصمة الإدارية يعد من أحدث المشروعات القومية التى دعى لتنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدعم و تطوير القاهرة لتكون مركزا سياسيا وثقافيا واقتصاديا رائدا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال بيئة اقتصادية مزدهرة تدعمها الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، وتحقق التنمية المستدامة لضمان الحفاظ على الأصول التاريخية والطبيعية المميزة التى تمتلكها القاهرة، وتسهيل المعيشة فيها من خلال بنية تحتية تتميز بالكفاءة.

وتم البدء فى إنشاء العاصمة الإدارية شرق مدينة القاهرة وذلك لموقعها المتميز وقربها من منطقة قناة السويس والطرق الإقليمية والمحاور الرئيسية ويبلغ عدد السكان المستهدف خلال المرحلة الأولى حوالى 0.5 مليون نسمة بالإضافة إلى عدد 40 إلى 50 ألف موظف حكومى يتم نقلهم بالمقرات الجديدة، مع التخطيط لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 100 ألف موظف بعد الثلاثة أعوام الأولى، وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 170 ألف فدان، وعدد السكان عند اكتمال نمو المدينة 6.5 مليون نسمة، و تبلغ فرص العمل المتولدة حوالى 2 مليون فرصة عمل.