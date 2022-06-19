شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين يطالب بتدريس مادة التربية المناخية فى المدارس والان مع تفاصيل الخبر
أكد خلف الزناتى نقيب المعليمن خلال كلمته، أن العالم يواجه منذ سنوات تقلبات مناخية بسبب أزمة الاحتباس الحراري التي تعانى منها الكرة الأرضية نتيجة انبعاثات الغازات الضارة في الغلاف الجوى، وأن تلك الأزمة باتت تهدد استدامة الثروات الطبيعية لاسيما الثروات غير المتجددة.
وأوضح أن التعليم أحد العوامل الحاسمة في معالجة قضية تغيير المناخ، حيث يشجع المواطنين على تغيير سلوكهم، وناشد أنه لابد من تغيير المناهج الدراسية لتشتمل على مادة للتربية المناخية، واعتماد منهج لتدريسها .
وأضاف الزناتى أن القارة الأفريقية، ومصر على وجه الخصوص أكثر عرضة لظاهرة الاحتباس الحراري ، نتيجة لوقوع أغلب أرضيها في مساحات صحراوية وشبة جافة، وتعتبر من بين أكثر الدول الأفريقية تضررا من التأثيرات السلبية للتقلبات المناخية.
وأشار نقيب المعلمين، إلى أن مصر تواجه تحدياً كبيراً في مجابهة أزمة التغيرات المناخية وتداعياتها على العديد من القطاعات الرئيسية وعلى رأسها قطاع الزراعة الذي يتأثر بكثرة التغيرات المناخية في مصر.