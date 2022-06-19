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رئيس جامعة حلوان يتابع سير الامتحانات بكلية الاقتصاد المنزلي.. صور

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القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان سير الامتحانات بكلية الإقتصاد المنزلي ، بمرافقة الدكتور خالد القاضي عميد الكلية، والوكلاء وبعض أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

 

وأشاد الدكتور ممدوح بتنظيم الكلية لعملية الامتحانات والإجراءات الاحترازية المتخذة والتهوية الجيدة والتباعد، فرعاية الطلاب هي أولى أولويات الجامعة، وكذلك المتابعة الدورية للطلاب أثناء الامتحانات للاستماع لهم، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لخدمتهم، وتهيئة الأجواء الملائمة لمساعدتهم على التفوق والنجاح، متمنياً التوفيق والنجاح والسداد للطلاب. 

 

 أشاد الدكتور خالد القاضي بحرص قيادات  الجامعة الدائم للتواصل المستمر مع الطلاب للاستماع لهم وتلبية مطالبهم.

 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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