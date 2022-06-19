شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سلع ومواد غذائية ولحوم غير صالحة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر
وأسفرت الحملات عن ضبط الآتى:
1- ضبط 1250 كجم دقيق مجهول المصدر بمخزن سياحى بالمقطم.
2- ضبط 1500 كجم دقيق مجهول المصدر بمخزن سياحى بمدينة نصر.
3- ضبط 2160 كجم أرز مجهول المصدر.
4- ضبط 1920 كيس مكرونة مجهول المصدر.
5- ضبط 180كجم دجاج مجهول المصدر.
6- ضبط 144 كجم لحم مفروم مجهول المصدر وغير مطابق للمواصفات.
7- ضبط 2200 علبة حلوى.
8- ضبط 1200 برطمان ثوم .
9- ضبط 250 كجم جمبرى مخالف للمواصفات.
10- ضبط 1240 كيس ملح طعام غير مطابق للمواصفات.
11- ضبط 2100 كجم كبدة مجمدة.
12- ضبط 25 كرتونة كبدة بقرى مجمدة.
13- ضبط 840 لتر زيت.
14- ضبط 960 كجم دجاج .
15- ضبط 1104 طن زيت طعام.
16- ضبط 2700 كجم سكر.
17- ضبط 2400 كجم أرز .
وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف هذه الحملات لضبط الأسواق وإعادة الانضباط ومصادرة السلع غير المطابقة للمواصفات.