شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سلع ومواد غذائية ولحوم غير صالحة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت إدارة الرقابة التجارية بمديرية تموين القاهرة من ضبط كميات من السلع الفاسدة، وذلك فى ضوء توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فى مجال تفعيل دور الرقابة التجارية لحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر والغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وأسفرت الحملات عن ضبط الآتى:

1- ضبط 1250 كجم دقيق مجهول المصدر بمخزن سياحى بالمقطم.

2- ضبط 1500 كجم دقيق مجهول المصدر بمخزن سياحى بمدينة نصر.

3- ضبط 2160 كجم أرز مجهول المصدر.

4- ضبط 1920 كيس مكرونة مجهول المصدر.

5- ضبط 180كجم دجاج مجهول المصدر.

6- ضبط 144 كجم لحم مفروم مجهول المصدر وغير مطابق للمواصفات.

7- ضبط 2200 علبة حلوى.

8- ضبط 1200 برطمان ثوم .

9- ضبط 250 كجم جمبرى مخالف للمواصفات.

10- ضبط 1240 كيس ملح طعام غير مطابق للمواصفات.

11- ضبط 2100 كجم كبدة مجمدة.

12- ضبط 25 كرتونة كبدة بقرى مجمدة.

13- ضبط 840 لتر زيت.

14- ضبط 960 كجم دجاج .

15- ضبط 1104 طن زيت طعام.

16- ضبط 2700 كجم سكر.

17- ضبط 2400 كجم أرز .

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف هذه الحملات لضبط الأسواق وإعادة الانضباط ومصادرة السلع غير المطابقة للمواصفات.