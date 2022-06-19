شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصلحة الجمارك يغادر إلى بروكسل لحضور اجتماعات منظمة الجمارك العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأحد، الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك على رأس وفد من مصلحة الجمارك المصرية، لحضور اجتماعات منظمة الجمارك العالمية، التى ستعقد بمقر المنظمة بالعاصمة البلجيكية بروكسل خلال الفترة من 20 حتى 25 يونيو 2022 .

وتبدأ الاجتماعات بالمشاركة في أعمال الدورة رقم 86 للجنة السياسات العامة بمنظمة الجمارك العالمية، والتى تعقد بمقر منظمة الجمارك العالمية ببروكسل في الفترة من 20 الي 25 يونيو.

كما تتضمن الاجتماعات حضور فعاليات الاجتماع الإقليمي لإقليم منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط والأدنى وعدد أعضاؤه 17 دوله يوم 22 يونيو.

وتختتم الزيارة بحضور إجتماع الجلستين رقمى 139و 140 لمجلس التعاون الجمركى بمنظمة الجمارك العالمية، واللتان ستعقدان خلال الفترة من 23 حتى 25 يونيو 2022.

ومن المقرر، أن يعقد رئيس مصلحة الجمارك على هامش هذه الإجتماعات عدة لقاءات مع نظرائه من رؤساء الجمارك، لبحث زيادة تعزيز التعاون المشترك بين مصلحة الجمارك المصرية ونظرائها فى تلك الدول .

وتتمثل رسالة منظمة الجمارك العالمية في تحسين فعالية إدارات الجمارك من خلال وضع أدوات قانونية دولية لتنسيق النظم الجمركية والاتصال الفاعل بين الدول الأعضاء، ولتحقيق هذه الرسالة، تعد المنظمة وتدير مختلف العهود الدولية، والأدوات، والمعايير للتنسيق، والتطبيق الموحد للأنظمة والإجرءات الجمركية المبسطة والفعالة التي تحكم حركة السلع، والأشخاص، ووسائل النقل العابرة للحدود، كما توفر المنظمة بناء القدرات، والمساعدة الفنية للأعضاء كوسائل تدعم جهود التحديث.