شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تبدأ تشغيل الجسر الجوى لسفر الحجاج الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ شركة مصر للطيران، الجمعة المقبلة، تشغيل الجسر الجوي لسفر حجاج بيت الله الحرام بأقلاع أولي رحلاتها الجوية من مطار القاهرة الدولي متوجهة إلي الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، وذلك بعد توقف دام عامين بسبب جائحة كورونا ووقف رحلات الحج والعمرة.

وصرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أنه من المقرر أن تسيير شركة مصر للطيران أولي رحلاتها لسفر طلائع حجاج بيت الله الحرام بسفر حجاج التضامن الإجتماعي علي أن تتولي الرحلات تباعا لسفر حجاج الداخلية والحج السياحي .

ورفعت سلطات مطار القاهرة من استعداداتها بجميع الأجهزة والقطاعات والإدارات والشركات العاملة بالمطار لاستقبال حجاج بيت الله الحرام المغادرين الي السعودية عبر شركتي مصر للطيران وشركة الخطوط الجوية السعودية وشركات الطيران الخاصة.

وخصص مسئولو مطار القاهرة الدولي مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة لرحلات مصر للطيران، ومبنى الركاب رقم (2) لرحلات الخطوط الجوية السعودية، بالإضافة إلى التنبيه والتشديد على شركات الطيران سواء المصرية أو العربية التى ستنقل ضيوف الرحمن بداية من 24 يونيو الجاري، بضرورة الإلتزام بمواعيد إقلاع الرحلات وفقا لجداول التشغيل المقررة، والتنبيه على ضيوف الرحمن على التواجد قبل إقلاع الرحلات بـ 4 ساعات.